Restant sur deux victoires de suite en championnat, la réserve de l’OL s’est relancée. Il faudra malgré tout confirmer contre Hauts-Lyonnais ce samedi à Décines (20h).

Dans cette poule K, tout peut aller très vite. Il y a encore trois semaines, la réserve de l’OL était partie pour lutter pour le maintien. Deux matchs et deux victoires plus tard, les joueurs lyonnais sont désormais cinquièmes, à cinq points du leader Lyon-La Duchère. L’heure n’est pas à l’enflammade, mais il y a clairement un regain de confiance au sein du groupe de Gueïda Fofana. Les deux victoires contre Espaly et Limonest, deux formations expérimentées, ont permis de casser ce blocage psychologique au moment de se présenter face à des "adultes". Le nul (1-1) concédé en toute fin de match contre West Ham mardi en Premier League International Cup a un peu cassé cet allant, mais en restant sur trois matchs sans défaite, la réserve voit s’avancer Hauts-Lyonnais avec confiance.

Sans Bengui ni Pereira dans les buts

Il en faudra puisque c’est un choc pour le haut du tableau qui se profile ce samedi à Décines (20h). Il n’existe que deux points d’écart entre les deux formations et elles ont l’opportunité de réaliser un joli coup ce samedi soir. Avec un duel entre le Limonest de Sébastien Faure, troisième, et le Lyon-La Duchère, leader, à 16h, les écarts pour la course à la montée pourraient se réduire. Gueïda Fofana, qui ne pourra pas compter sur Justin Bengui et Matéo Pereira dans les buts, espère voir ses joueurs en profiter.