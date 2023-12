L’OL Futsal veut oublier la désillusion de la coupe

Éliminé de la Coupe Nationale dès son entrée en lice, l’OL Futsal n’a désormais que le championnat comme objectif. Auteur d’un sans-faute, le club lyonnais reçoit la réserve du GOAL FC ce samedi (16h).

Sur le papier, cela ne devait être qu’une simple formalité. Pour son entrée en lice en Coupe Nationale, l’OL Futsal se déplaçait sur le parquet du Lyon 8 Futsal, formation évoluant en D2 départementale. Et comme souvent en coupe, la magie a opéré et a permis au petit poucet de faire tomber le leader de Régional 1. La Coupe n’était pas l’objectif prioritaire de David Touré et de ses joueurs, mais surtout de cette manière a forcément été mal vu. Ce premier accroc dans le début de saison parfait de l’OL ne doit pas être suivi d’un deuxième. C’est du moins la mission qui a été fixée au Mathieu Salamand et ses coéquipiers ce samedi.

Auteur d’un sans-faute en championnat, l’OL Futsal a réussi à se créer une avance de six points en tête du championnat. Un matelas confortable qui peut malgré tout être vite comblé par l’ALF Futsal. Dans cette optique, la réception de la réserve du GOAL FC, cinquième, doit servir à remettre les pendules à l’heure dans les rangs de l’OL, à la recherche d’une neuvième victoire en neuf matchs. Le rendez-vous est pris au gymnase Charlie Chaplin de Décines à 16h.