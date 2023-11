OL : Sara Däbritz "monte en puissance"

Décisive après son entrée en jeu vendredi face à Dijon, Sara Däbritz a confié après la rencontre se sentir de mieux en mieux, ce qui se voit sur les derniers matchs.

A l'image de sept autres titulaires mardi à Prague (0-9), Sara Däbritz était remplaçante vendredi pour commencer la partie face à Dijon (1-4). Sonia Bompastor avait décidé de procéder à un large remaniement des troupes afin de préserver les corps et donner du temps de jeu à tout le monde.

Mais puisque le DFCO s'est montré très coriace, il a fallu procéder assez vite à des changements. Si Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk sont entrées dès la pause, Däbritz, elle, a patienté un peu plus, jusqu'à la 63e minute. Elle a alors profité des plus grandes largesses adverses. “Dijon a très ben défendu, en étant bas sur le terrain, ce qui ne nous offrait pas énormément d’espaces. Il fallait être patientes et avec le temps, nous avons réussi à marquer des buts en jouant dans les couloirs et en adressant des centres, a observé l'Allemande après la rencontre. Ce n’était pas facile car elles ont mis de l’agressivité dans les duels.”

Elle a marqué 3 fois lors des 4 dernières rencontres

Les trois buts inscrits à partir de la 70e ont permis aux Rhodaniennes de l'emporter sur un score assez large. “C’est toujours positif de gagner et d’enchaîner les succès, ça fait du bien pour le groupe, le club, et ça donne confiance pour la suite”, a apprécié la milieu de terrain.

Sur le plan personnel, Däbritz affirme se sentir "mieux, je monte en puissance, mais je pense que toute l’équipe est sur une très bonne dynamique.” Cela se voit, puisqu'elle a marqué à trois reprises lors des quatre derniers matchs. Confrontée à un deuil familial en début de saison, ce qui lui a fait manquer plusieurs semaines de compétition, la joueuse de 28 ans est bel et bien de retour, de quoi apporter une solution qualitative de plus dans l'entrejeu lyonnais.