OL : victoire des U20 du Portugal et de Moreira

Opposé à la Norvège avec les U20 portugais, Diego Moreira a participé au succès 2 buts à 1 de sa sélection.

Ils étaient cinq joueurs de l'OL a disputé des affiches internationales vendredi. Entre l'équipe de France Espoirs de Johann Lepenant et Rayan Cherki, dominée par l'Autriche (2-0), et les Africains Mama Baldé (buteur avec la Guinée-Bissau, 1-1 face au Burkina Faso) et Ernest Nuamah (Ghana, vainqueur 1 à 0 contre Madagascar), le programme était chargé. Il fallait en plus rajouter le match du Portugal U20 de Diego Moreira.

L'attaquant prêté par Chelsea à l'Olympique lyonnais était titulaire avec la sélection portugaise pour défier la Norvège. Et cette partie s'est plutôt bien déroulée pour l'ailier et ses coéquipiers.

Ils ont battu les Norvégiens sur le score de 2 à 1 grâce au doublé de Chermiti aux 23e et 69e minutes. La réduction de l'écart des adversaires à la 79e n'a pas changé le cours de la rencontre.

83 minutes pour Moreira

Moreira a joué 83 minutes, lui qui est totalement en manque de temps de jeu avec le club rhodanien. Sa dernière sortie officielle remonte au 17 octobre, déjà avec les jeunes Portugais, face à l'Angleterre. Un mois sans compétition donc pour le footballeur de 19 ans, qui n'a pas réussi pour l'instant à se faire une place dans le Rhône. En Ligue 1, on ne l'a plus vu depuis le 23 septembre contre Brest (1-0).

Avec ce succès, la Seleção das Quinas est provisoirement remontée à la troisième place de l'Elite League, un tournoi amical opposant 8 pays. Avec 9 points en cinq sorties, elle est devancée par l'Allemagne (11 unités) et l'Italie (10). Une formation italienne que le Portugal défiera le 21 novembre prochain.