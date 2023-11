Pris dans l’entonnoir dijonnais, l’OL s’en est remis à ses joueuses habituellement titulaires pour s’imposer face au DFCO (4-1) vendredi en ouverture de la 8e journée de D1.

Lancé dans une période très intense, entre le début de la phase de groupe de la Ligue des champions et le championnat, l’OL doit gérer sur tous les tableaux. C’est donc fort logiquement que Sonia Bompastor avait choisi de remanier dans les grandes largeurs son 11 de départ contre Dijon vendredi.

Face à l’opposition sur le papier la plus faible des cinq affiches à disputer en 17 jours, l’entraîneure des Fenottes a mis au repos Wendie Renard et Eugénie Le Sommer. Mais elle a surtout laissé sur le banc des éléments comme Ellie Carpenter, Christiane Endler, Lindsey Horan ou encore Ada Hegerberg.

Ainsi, 8 des 11 titulaires de mardi à Prague (0-9) n’étaient pas sur la pelouse au coup d’envoi. Les seules rescapées étant Vanessa Gilles et Perle Morroni et Kadidiatou Diani. Un renouvellement important, mais logique à cette période de l’année où le froid et l’enchaînement des rencontres peuvent engendrer des pépins physiques. D’autant plus que le groupe rhodanien est presque au complet (seule Delphine Cascarino est à l’infirmerie), ce qui permet à Sonia Bompastor de gérer les temps de jeu.

Manque d'automatismes, notamment offensivement

Toutefois, si l’effectif est profond, que ce soit quantitativement et qualitativement, il n’en reste pas moins que les footballeuses habituellement alignées d’entrée ont créé des automatismes au fil des démonstrations proposées depuis le début de la compétition. Or, les changements apportés vendredi ont visiblement grippé légèrement la machine, notamment offensivement.

En effet, gêné par le 5-4-1 mis en place par le DFCO, l’Olympique lyonnais a eu bien du mal à se procurer des situations chaudes sur la cage d’Alice Pinguet. Pire que ça, une inspiration géniale de Maria Diaz, couplée à un mauvais repli de Laura Benkarth, a provoqué l’ouverture du score des joueuses de Sébastien Joseph. “Lorsqu’on se trouve face à un bloc bas avec peu d’espaces, c’est compliqué. Il faut beaucoup de justesse technique, a souligné la technicienne de l’OL. Dijon a joué avec ses valeurs, une formation courageuse, vaillante, et sur leur seule opportunité, elles ont réussi à marquer. Cela leur a donné de la confiance et de la force. Ce ne sont jamais des matchs simples, il faut savoir être patientes.”

L'OL s'est montré patient

Patientes, les championnes de France en titre ont su l’être, revenant d’abord à la marque grâce à Alice Sombath et à une erreur de Pinguet. Puis, lors des 45 dernières minutes, elles ont appuyé sur l’accélérateur, portées entre autres par les cadres (4-1 au coup de sifflet final). Tour à tour, Hegerberg, et Däbritz ont été décisives, tandis que l’apport de van de Donk et Horan a été précieux. “Oui, les entrées de Lindsey et de Daniëlle au retour des vestiaires ont amené du dynamisme et de la justesse technique. On sent tout de suite qu’en matière d’expérience, elles prennent le jeu à leur compte. Sara aussi a apporté un plus, et c’est ce qu’on attend des filles lorsqu’elles sortent du banc”, a salué Sonia Bompastor.

L’Allemande, qui enchaîne bien après les soucis vécus en début d’exercice, a été à l’image des autres entrantes, impactante. Elle a amené sa touche technique et son intelligence de jeu pour fluidifier les offensives lyonnaises. “Dijon a très bien défendu, en étant bas sur le terrain, ce qui ne nous offrait pas énormément d’espaces. Il fallait être patientes et avec le temps, nous avons réussi à marquer des buts en jouant dans les couloirs et en adressant des centres, a commenté la milieu de terrain. Ce n’était pas facile car elles ont mis de l’agressivité dans les duels.”

L'essentiel est préservé

Néanmoins, la prestation des Fenottes au global est peut-être l’une des moins abouties sur ces 10 premières sorties de 2023-2024. Bien qu’ayant remporté un 10e succès en 2023-2024, Sonia Bompastor continue de faire preuve de la même exigence. “Je ne sais pas si on peut parler de sans-faute car on encaisse un but, on est menées 1-0 pour la première fois de la saison. Il y a des imperfections, mais nous sommes sur notre troisième match en une semaine alors, il y a un peu de fatigue, a-t-elle reconnu. La réaction est bonne, on égalise et sur la deuxième période, on change certaines choses, ce qui nous permet de mettre plus de rythme, d’intensité et de justesse aussi devant la cage adverse.”

Cette partie face à l’avant-dernier de D1 n’aura pas tourné à la démonstration, mais l’essentiel a été largement préservé par l’OL, qui voit ses éléments-clés poursuivre leur marche vers les sommets, sans se blesser et en étant toujours invaincues.