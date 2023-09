Endeuillée, Däbritz ne jouera pas avec l'OL et l’Allemagne

Absente pour raisons personnelles lors du Trophée des championnes, Sara Däbritz a été touchée par un deuil familial ces derniers jours. La milieu de l’OL ne jouera pas contre Le Havre vendredi et ne rejoindra pas la sélection allemande dans la foulée.

Une absence pour raisons personnelles avait été évoquée par l’OL pour annoncer le forfait de Sara Däbritz lors du Trophée des championnes. Présente au stage à Divonne-les-Bains, la milieu allemande a eu le malheur d’être touchée par un dueil familial ces derniers jours comme indiqué par la Fédération allemande ce mercredi et confirmé par l'OL.

Initialement convoquée pour le rassemblement de septembre avec l’Allemagne, Sara Däbritz va finalement faire l’impasse sur ce rendez-vous international pour rester auprès des siens. "En raison d'un deuil dans sa famille, Sara Däbritz a déclaré forfait pour les prochains matchs internationaux. Il n'y aura pas de nouvelle nomination", peut-on lire dans le communiqué de la DFB. Forfait avec l’Allemagne, Däbritz le sera aussi logiquement avec le club lyonnais.

Après le match contre le PSG dimanche à Troyes, elle ne sera pas non plus du déplacement au Havre pour la première journée de la D1 féminine. Une absence des plus logiques. Avant d’être des athlètes de haut niveau, ce sont avant tout des femmes et la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse ses condoléances à la joueuse et sa famille dans cette période difficile.