L’OL avance ses pions sur le dossier Fabio Grosso

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OL a activé plusieurs pistes. Celle menant à Fabio Grosso, ancien de la maison lyonnaise, a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Un Italien peut en cacher un autre. En pole en début de semaine, Gennaro Gattuso risque de se faire souffler la priorité par un de ses anciens coéquipiers avec qui il a soulevé la Coupe du monde 2006. D’après les informations de L’Équipe, la nouvelle priorité de l’OL pour remplacer Laurent Blanc se nomme Fabio Grosso. Un nom qui parle forcément chez les supporters lyonnais puisque Grosso a évolué sous les couleurs rhodaniennes pendant deux saisons entre 2007 et 2009.

À la différence de Gattuso, qui a déclenché un certain scepticisme chez les suiveurs comme dans l’entourage de John Textor, le nom de l’ancien latéral gauche semble faire l’unanimité à tous les étages du club lyonnais et d’Eagle Football. En plus de Gattuso, que l’OL ferait désormais patienter, et de Grosso, John Textor explorerait également deux autres pistes avec Habib Beye (Red Star), malgré ses récentes déclarations, et un quatrième technicien dont l’identité n’a pas encore fuité.

Champion de Serie B avec Frosinone

À 45 ans, Fabio Grosso sort d’une expérience de deux saisons du côté de Frosinone avec qui il a décroché le titre de champion de Serie B la saison dernière. Ayant commencé sa carrière de coach avec les équipes de jeunes de la Juventus Turin et notamment l’équipe de Youth League pendant trois saisons, l’ancien international italien a ensuite connu des passages rapides à Bari (46 matchs), Hellas Vérone (36), Brescia (3) et le FC Sion (25).

Sans club depuis la fin de son contrat à Frosinone cet été, Fabio Grosso avait été un temps annoncé du côté de l’OM pour prendre la suite d’Igor Tudor. Finalement, il rejoindra peut-être bien la Ligue 1 chez l’autre Olympique. Un OL qu’il connait bien et pour lequel il n'avait pas fermé la porte à une expérience d'entraîneur comme il l'avait confié à Olympique-et-Lyonnais en 2015.