OL : Laurent Blanc, un départ prématuré dans la saison

Remercié lundi, Laurent Blanc a quitté l'OL comme pressenti depuis plusieurs jours. Un limogeage qui intervient tôt dans la saison de L1.

Laurent Blanc plie bagage de l'OL. L'ancien coach du PSG a quitté son poste d'entraîneur lundi, onze mois après son arrivée. Un départ qui survient après seulement quatre matchs de championnat. Une première dans l'élite français depuis Gustavo Poyet avec les Girondins de Bordeaux lors de l'exercice 2018-2019 (1 rencontre). Après une préparation estivale délicate ponctuée d'un seul succès en cinq rencontres et d'un point en quatre matchd de L1, l'Olympique lyonnais effectue le pire début de saison de son histoire depuis 1995-1996. Appelé en remplacement de Peter Bosz en octobre 2022, Laurent Blanc n'aura jamais convaincu sur le banc rhodanien.

Gattuso pour succéder au Cévenol ?

Sur consentement avec la direction, le technicien de 57 ans a décidé de mettre fin à son aventure entre Rhône et Saône. Pour compenser ce manque à la tête de l'encadrement technique, Jean-François Vulliez assurera l'intérim avec Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. John Textor, lui, continue de chercher le nouveau remplaçant qui sera, sauf retournement de situation, Gennaro Gattuso. L'OL continue de traverser une crise sportive et extra-sportive sans fin. Il va falloir se retrousser les manches pour essayer de retrouver un peu de calme au-dessus de Décines.