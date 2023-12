En effectif plus que réduit pendant la trêve internationale, les joueuses de l’OL se sont entraînées ces derniers jours avec les U17 de Mohamed Chacha.

Elles sont au nombre de 19. Presque une vingtaine à avoir mis les voiles après la victoire à Guingamp (1-5) pour rejoindre leur sélection respective. Comme à chaque trêve internationale, Sonia Bompastor doit composer avec un effectif plus que réduit à l’entraînement de l’OL. Pour celle de novembre, elles ne sont que quatre Fenottes à être restées entre Rhône et Saône. Christiane Endler, Laura Benkarth, Dzsenifer Marozsan et Perle Morroni doivent trouver le temps long en l’absence de leurs coéquipières. Face à cette situation inédite, mais qui se répète quasiment tous les mois, Bompastor a choisi d’adapter ses séances.

Si un travail de soins a été réalisé en salle en début de semaine, les quatre Lyonnaises ont retrouvé le chemin des terrains depuis et ont fait appel à un peu d’aide. Comme cela avait déjà été le cas en début de saison, Sonia Bompastor a trouvé un terrain d’entente avec les équipes masculines de jeunes de l’Académie pour fusionner les forces en présence afin que ses joueuses gardent un peu de rythme. Mercredi et jeudi, ce sont donc les U17 de Mohamed Chacha qui sont venus au centre d’entraînement de Décines pour deux séances axées sur le jeu, avec des oppositions sur terrain réduit, mais également à onze contre onze.