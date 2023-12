Avant l’OL, Lens est invaincu après un match de Coupe d'Europe

Certes balayé par Arsenal mercredi (6-0), le RC Lens gère plutôt bien sa transition entre l’Europe et la Ligue 1. Avant de recevoir l’OL, les Lensois n’ont pas encore perdu après un match de Ligue des champions cette saison.

"Les effets peuvent avoir deux tournures. La défaite peut avoir un impact positif pour nous, mais ils peuvent aussi être revanchards." Interrogé jeudi sur la lourde défaite de Lens à Arsenal (6-0), Pierre Sage ne voyait pas forcément dans la déroute lensoise un point positif pour l’OL. Difficile de lui donner tort vu la dynamique des Lyonnais depuis le début de saison. Il faudra bien plus qu’une déroute en Ligue des champions de son adversaire pour voir l’OL signer une deuxième victoire dans cet exercice 2023-2024. Mentalement, le revers de Lens a forcément touché les Lensois même si Florian Sotoca et Franck Haise ont avant tout mis ça sur l’accident de parcours et un manque d’envie.

10 points sur 12 possibles gagnés

La désillusion européenne passée, le RC Lens a déjà opéré la transition avec la Ligue 1 dans le froid nordiste actuelle. Cette transition, les joueurs de Haise ont appris à la gérer depuis le début de la saison et avec un certain succès. En effet, sur les quatre matchs post-Europe, les Sang et Or n’ont pas connu la défaite dans le championnat. Ils ont d’ailleurs signé trois victoires contre Toulouse, Nantes et Marseille. Le seul accroc si l’on peut dire a été dans le derby contre Lille avec un match nul (1-1). Cela fait malgré tout 10 points sur 12 possibles après l’Europe avec seulement deux buts encaissés et huit marqués. Pierre Sage et ses joueurs sont prévenus, l’air français n’enlève en rien la détermination lensoise.