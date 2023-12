Pierre Gaillouste arbitrera OL - Toulouse dimanche (17h05)

Pierre Gaillouste arbitre de Reims – PSG en octobre 2022 (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Pour son troisième match en une semaine, l’OL recevra Toulouse au Parc OL dimanche (17h05). Cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1 sera arbitrée par Pierre Gaillouste.

C’est un rythme de semaine européenne que sont en train de vivre les joueurs de l’OL. Les supporters auraient forcément préféré que ce soit vraiment le cas ou que le match contre l’OM ait déjà été joué mais les Lyonnais enchaînent trois moins en une semaine. Après la défaite (3-2) à Lens samedi dernier, les joueurs de Pierre Sage affrontent l’OM mercredi (21h) en match en retard avant une troisième rencontre au Parc OL, cette fois-ci. Dimanche en fin d’après-midi (17h05), l’OL recevra Toulouse pour un duel capital dans la course au maintien. Le Téfécé est 14e avec 13 points et reste surtout sur sept matchs sans victoire (4 nuls, 3 défaites). Dans sa volonté de se relancer pour se maintenir, l’OL ne doit pas laisser passer une nouvelle belle occasion.

Une première avec l'OL cette saison

Pour ce match de bas de tableau, la tâche du sifflet a été confiée à Pierre Gaillouste. Ce sera la première fois de la saison que le natif d’Agen (34 ans) arbitrera la formation lyonnaise. Il avait déjà croisé la route de Toulouse le 8 octobre dernier lors d’un nul à Brest (1-1). A Décines, Gaillouste sera assisté de Valentin Evrard et Aurélien Drouet tandis que Nicolas Rainville sera le quatrième arbitre. En ce qui concerne la VAR, qui a fait polémique lors de Lens - OL, William Lavis et Bruno Coué seront chargés de valider ou non les décisions de l’arbitre central.