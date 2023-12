Les supporters de l’OL en mai 2023 contre Monaco (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après un arrêté préfectoral il y a deux semaines, le Ministère de l’Intérieur a également publié un arrêté ministériel ce mardi pour interdire la présence de supporters de l’OL à Marseille.

Ils n’avaient pas attendu cet arrêté de dernières minutes pour savoir que leur présence n’était pas la bienvenue mercredi au Vélodrome. Néanmoins, après l’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône il y a deux semaines, le Ministère de l’Intérieur en a rajouté une couche ce mardi. Dans un arrêté publié dans le Journal Officiel de la République Française, Gérald Darmanin confirme l’interdiction de déplacement des supporters de l’OL pour le match reporté contre l’OM mercredi soir (21h) au Vélodrome. Tout sauf une surprise suite aux incidents qui ont éclaté le 29 octobre dernier avec le caillassage des bus des joueurs et de supporters lyonnais. Mais, ce sont donc bien les Lyonnais qui en font les frais, l’OM pouvant jouer devant leurs supporters mercredi "comme si de rien n’était".

Les déplacements lyonnais, source de troubles à l'ordre public

Dans l’arrêté ministériel, le déplacement "individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département du Rhône et la commune de Marseille." Pour justifier cette décision, le Ministère de l’Intérieur met bien évidemment les heurts qui ont éclaté le 29 octobre dernier entre les supporters marseillais et lyonnais dans et en dehors du stade.

Il met également en avant les "déplacements de supporters lyonnais qui sont très fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains individus" en prenant les exemples d’affrontements lors de Lens - OL en octobre 2022, d’une rixe le 23 septembre dernier pour Brest - OL ou encore une bagarre entre les supporters de Reims et de l’OL le 1er octobre 2023.