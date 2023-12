Et si l’OL était tout simplement une équipe de bas de tableau ?

Alexandre Lacazette et ses coéquipiers écoutant les Bad Gones après OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Bon dernier de Ligue 1, l'OL est souvent décrit par ses adversaires comme n'étant pas à sa place. Et si l'effectif lyonnais était juste à son niveau ?

Le titre est délibérément provocateur et pourtant pas si fantaisiste qu’il n’y parait. Il n’est pas là venu le temps de se projeter sur ce que pourrait être la saison prochaine pour l’OL. Il reste encore 20 matchs à disputer, 60 points à prendre et un espoir toujours présent de pouvoir rester dans l’élite la saison prochaine. Certes, aucune équipe n’a réussi à se maintenir en ne comptant que sept points ou moins après 14 journées, mais dans son malheur, le club lyonnais a la chance de voir ses concurrents faire du surplace. L’OL n’est pour l’heure pas totalement décroché et le match contre Toulouse dimanche (17h05) pourrait servir de rampe de lancement avant la trêve hivernale.

Ce discours, on semble le tenir chaque semaine, chaque journée, sans que les choses évoluent positivement pour le club lyonnais. La faute à des joueurs incapables d’enchaîner deux prestations correctes à la suite et surtout de prendre des points, ne serait-ce qu’un quand ils sont en mesure de le faire. On pense à Clermont, à Metz et même à Lens dernièrement. Après la prestation de mercredi soir à Marseille, les joueurs sont dans l’œil du cyclone, maintenant que l’excuse du coaching a été poncé jusqu’au bout du bout.

La conséquence d'une succession d'erreurs de casting

Car, c’est une réalité : les entraîneurs se succèdent depuis des années, les résultats n’étaient certes pas aussi catastrophiques que ceux de cette saison, et les maux sont toujours les mêmes. Alors les joueurs sont-ils fautifs de cette situation ? Forcément, même si là aussi les éléments sur le pré se sont succédé au fil des années et que l’équipe actuelle n’a rien à avoir avec celle qui a eu la peau de Peter Bosz, il y a un peu plus d’un an.

Certains sont toujours bien présents dans les rangs lyonnais depuis cette période, mais n’est-ce tout simplement pas une faute de niveau ? Interrogé par nos soins avant le limogeage de Fabio Grosso et la nomination par intérim de Pierre Sage, Sébastien Faure, un ancien de la maison lyonnaise, mettait déjà l’accent sur ce point. "Il y a eu des manques sur le recrutement ces dernières saisons. Il n’y a plus les joueurs qu’il y avait avant. Peut-être qu’à un moment, tu avais des joueurs qui étaient l’arbre qui cachait la forêt et aujourd’hui, tu as des joueurs qui viennent dans un grand club qu’est l’OL et il faut se mettre à la hauteur et ces joueurs n’en sont peut-être pas capables. Il y en a qui viennent, mais la question est de savoir s’ils ont déjà le niveau pour jouer dans une équipe de Ligue 1."

Des recrues qui jouaient le bas de tableau encore récemment

Peut-on vraiment donner tort à l’ancien défenseur formé à l’OL ? Il y a bien un champion d’Europe (Lopes), deux champions du monde (Tolisso, Tagliafico) et un vice-champion du monde (Lovren) dans ce groupe, l’effectif est aujourd’hui loin des standards d’un passé pas si lointain. Cet effectif est construit sur une base de deuxième division. Malgré toute sa bonne volonté et son état d’esprit, Henrique a débarqué à l’OL en provenance de Vasco de Gama qui venait juste de descendre. Tino Kadewere a connu ses belles périodes au Havre, pensionnaire de Ligue 2.

Rien qu’en regardant le recrutement estival, on aurait pu avoir des signes avant-coureurs de cette lutte pour le maintien. Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles sont descendus avec Southampton la saison dernière, Mama Baldé traîne avec lui l’étiquette de chat noir après avoir connu la descente avec Dijon et Troyes ces dernières années. Désespérément à la recherche d’un numéro 6, la direction lyonnaise a trouvé le moyen de mettre la main sur le remplaçant de sa cible prioritaire. Voir Paul Akouokou être en difficulté depuis son arrivée n’a rien de surprenant et sa situation au Betis aurait dû en interpeller plus d’un dans le club. Mais comme peut le dire Sébastien Faure, l’Ivoirien n’est en réalité pas le fautif. L’opportunité OL était trop belle et c’est bien le club qui s’est sabordé tout seul. Skelly Alvero a débarqué de Sochaux et à l’image de Johann Lepenant a du mal à monter cette marche qui semble trop élevée.

Depuis quelques années, les erreurs de casting sont criantes et des jeunes comme les deux milieux, Mahamadou Diawara ou encore Saël Kumbedi sont propulsés comme ceux qui doivent aider l’OL à remonter la pente alors qu’ils devraient au contraire être dans une phase d’apprentissage à gratter du temps de jeu au fil de la saison… Les clés du camion n’ont pas été données aux bonnes personnes, en partie, car les cadres attendus ne répondent pas présents aujourd’hui. La saison dernière, la question était de savoir où serait l’OL sans les arrêts d’Anthony Lopes et les 27 buts d’Alexandre Lacazette. Il aura fallu à peine six mois pour avoir la réponse : tout en bas du classement. Alors certes, on n’imaginait pas la formation lyonnaise tomber aussi bas, mais ce n’est finalement pas un hasard.

Des cadres absents, une relève qui se fait attendre

L’OL dispose aujourd’hui de joueurs moyens qui, pour certains, ont déjà atteint leur plafond et quand les cadres ne répondent pas présents, c’est tout le navire qui coule. Et si par leur vécu et leur expérience, ces fameux leaders ne peuvent être étiquetés comme des joueurs de seconde zone, ils n’ont pas l’attitude et le rendement que l’on est en droit d’attendre et ça fait toute la différence. Voir l’OL être capable de jouer au ballon à Lens et d’entendre que Pierre Sage a réussi à donner plus de liberté avait interpelé en se disant que les joueurs avaient délibérément abandonné Fabio Grosso sur la route. "Les joueurs choisissent et ça m’agace. C’est insupportable, les consignes que Sage donne, ils auraient dû les appliquer déjà avec les autres coachs parce que ce sont des compétiteurs", n’avait pas hésité à lâcher Nicolas Puydebois lundi sur le plateau de TKYDG. Un sentiment partagé par Sébastien Faure qui estime que "l’institution OL doit être au-dessus de tout."

Malgré les déclarations d’Alexandre Lacazette après le match contre Lens, le groupe lyonnais avait pourtant bien lâché son ancien coach comme il avait pu le faire avec Peter Bosz. Seulement, la prestation à Marseille a rappelé que ce n’était peut-être pas qu’une question d’entraîneur et de république des joueurs cherchant à mettre un coach qu’ils apprécient (Genesio) mais tout simplement un problème de niveau et d'état d'esprit comme l'a souligné Grégory Coupet jeudi. "Tu dois compenser un niveau technique pas dingue par un état d’esprit COLLECTIF irréprochable, mais il faut s’apprécier…" Et sur ce point-là, tous les Lyonnais ne sont pas logés à la même enseigne...