OL - Mercato : un prétendant turc pour Kumbedi ?

Relégué dans la hiérarchie des latéraux à l’OL, Saël Kumbedi n’a que très peu joué la saison dernière. Encore en plein apprentissage, l’international U19 serait dans la short-list de Galatasaray.

Il était attendu comme le nouveau visage du côté droit de la défense. Après une bonne première impression en 2022-2023, Saël Kumbedi devait confirmer la saison dernière, délaissé de la concurrence de Malo Gusto. L’OL lui avait certes mis Clinton Mata dans les pattes durant l’été, mais la venue de l’Angolais devait avant tout servir à booster le jeune défenseur.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour Kumbedi. Seulement 19 matchs joués toutes compétitions confondues et une présence avant tout hors du groupe depuis l’arrivée de Pierre Sage. À 19 ans, l’ancien Havrais reste toujours en phase d’apprentissage, mais il est clairement passé derrière Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata dans la hiérarchie des latéraux à droite.

Une enveloppe de 10 millions d'euros pour Galatasaray

Actuellement en stage avec l’équipe de France U19 pour préparer l’Euro, Saël Kumbedi n’est pas forcément un candidat à un départ, même si un prêt ne pourrait pas faire de mal à son évolution plutôt que de rester en tribunes. Même s’il faut toujours prendre des pincettes avec la presse turque, cette dernière avance ce lundi que le Lyonnais figurerait sur les tablettes de Galatasaray.

Le club stambouliote a terminé champion et est à la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine. Les Rouge et Or disposerait d'une enveloppe de dix millions d’euros pour trouver la perle rare, avec Aaron Wan-Bissaka également dans le viseur. Malgré un contrat qui s’étend jusqu’en juin 2027, Saël Kumbedi ne vaut pour le moment pas cette somme et l’intérêt de Galatasaray a de quoi surprendre.