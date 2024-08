Union Berlin - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la cinquième rencontre amicale de l’OL contre l'Union Berlin ce samedi.

Avant-match

Le rythme s'accélère un peu pour l'OL. Après avoir défié le Torino à Bourgoin mercredi (0-0), il se rend à Berlin ce samedi pour affronter l'Union Berlin de Lucas Tousart. La préparation avance donc pour Pierre Sage et ses hommes, qui restent néanmoins sur deux résultats décevants, avec une défaite 1 à 0 face à Sankt Pauli juste avant le duel contre les Italiens. Si l'important n'est pas là en pré-saison, on attend tout de même de voir un visage plus emballant de la part de Corentin Tolisso et de ses partenaires.

Il ne reste en effet plus beaucoup de temps avant la reprise de la Ligue 1, qui sera pour l'Olympique lyonnais le dimanche 18 août à 21 heures du côté de Rennes. Outre ce déplacement en Allemagne, il affrontera le dimanche 11 août Arsenal à l'Emirates Stadium. Une partie qui s'annonce difficile, mais qui servira de test grandeur nature avant le championnat et la Ligue Europa. Mais nous n'en sommes encore pas là.

À quelle heure se joue Union Berlin - OL ?

Le rendez-vous est donné à 17 heures pour les supporters rhodaniens. Après s'être entraînés sous la chaleur de Décines toute la semaine, les partenaires de Maxence Caqueret auront nettement moins chaud au Alten Försterei de Berlin, où l'on attend 23 degrés et des nuages dans l'après-midi. Une donnée qui devrait faire du bien aux organismes, surtout que Sage n'a vraisemblablement pas prévu une rotation importante selon ce qu'il montre depuis deux rencontres maintenant.

Sur quelle chaîne regarder Union Berlin - OL ?

Pas de double diffusion de cette première confrontation de l'histoire entre l'Union Berlin et l'OL. En effet, contrairement à mercredi, seul OL Play retransmettra cette affiche. Le football étant désormais ainsi fait, vous devrez avoir souscrit à un abonnement à la chaîne du club pour assister à ce cinquième match amical de l'Olympique lyonnais. A un prix tout de même bien moins onéreux que celui de DAZN, nouveau détenteur des droits de la Ligue 1 avec beIN Sports.