En raison de la nouvelle formule des coupes d’Europe, le processus de tirage changera dès les 29 et 30 août prochains.

A partir de la saison 2024-2025, 36 clubs participeront à la nouvelle phase de groupe, contre 32 auparavant. Cette formule permet donc à quatre équipes supplémentaires de disputer une coupe d’Europe et surtout, devient un mini-championnat dans lequel les adversaires sont répartis en quatre chapeaux. Lors du tirage au sort, chaque participant se verra opposé à deux rivaux de chaque chapeau.

Dorénavant, toutes les formations ne joueront plus six, mais huit matchs durant cette première partie de compétition. Les huit meilleures accéderont directement aux huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place joueront des barrages pour les places restantes. Ce nouveau système concerne la Ligue des champions, mais également l’Europa League, où l’OL figure.

Un tirage au sort automatisé pour désigner les adversaires

Qui dit plus d’équipes, dit plus de boules à tirer. La nouvelle formule nécessite un nouveau fonctionnement de tirage au sort. En effet, si l’ancien système en physique devait s’appliquer à la formule désormais en vigueur, près de 1 000 boules seraient nécessaires avec 36 chapeaux sur scène. Or, cela entraînerait une procédure extrêmement longue. Une nouvelle solution a donc été adoptée. Les 36 équipes seront tirées au sort manuellement à l’aide de boules physiques. Ensuite, pour chaque club, un logiciel automatisé déterminera aléatoirement huit adversaires venant de quatre chapeaux.

Rappelons que l'Olympique lyonnais connaîtra ses futurs concurrents en C3 le 30 août prochain, à l'issue des qualifications qui se tiennent actuellement. Le tournoi lui commencera le 25 ou 26 septembre, avec une phase de championnat s'étirant jusqu'au 30 janvier 2025. Pour l'instant, nous avons le nom de douze participants, en plus des hommes de Pierre Sage : Manchester United, Tottenham, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, Porto, l’AS Rome, la Lazio, Hoffenheim, l'Eintracht Frankfurt, l’AZ Alkmaar, Nice et l’Olympiakos.