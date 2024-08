OL : une première contre l’Union Berlin samedi

Les joueurs de l’Union Berlin fêtant leur maintien en Bundesliga (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Ce samedi 3 août (17h), l’OL se déplace sur la pelouse de l’Union Berlin pour son cinquième match de préparation, une première. L'équipe berlinoise qui a cravaché la saison dernière pour se maintenir en Bundesliga.

Et de cinq pour l’OL. Le club lyonnais disputera samedi son cinquième match de pré-saison face à l’Union Berlin. De retour d’Autriche le 25 juillet dernier, les Rhodaniens ont pêché dans le jeu malgré des adversaires (le WSG Tirol et Sankt Pauli) d’un niveau inférieur. Avec un match nul (0-0) face au Torino mercredi dernier, le but n’était pas forcément de gagner, mais de monter en puissance par rapport aux précédentes rencontres. En outre, cela s’est légèrement ressenti face aux Turinois. Les hommes de Pierre Sagecontinueront donc d'élever leur niveau en Allemagne, contre l’Union Berlin. Un match à suivre ce samedi 3 août à 17h.

Un maintien assuré à la différence de buts

En ce début d'août ardent, l’Union Berlin a eu cependant chaud toute l'année. Dans l’euphorie de la Ligue des champions disputée en début de saison passée, l’Union en avait oublié de jouer son championnat. Le club berlinois s’est maintenu à la dernière journée avec un succès glané 2-1 sur sa pelouse contre Fribourg. Le maintien s’est joué face au VFL Bochum, avec le même nombre de points, mais une différence de buts à l’avantage des coéquipiers de Lucas Tousart. À l'intersaison, le club a engagé un nouveau coach en la personne de Bo Svensson, ancien entraîneur de Mayence.