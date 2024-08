"Une grande fierté" pour Mikautadze de porter le maillot de l’OL

Recrue phare de l’été à l’OL pour le moment, Georges Mikautadze a fait ses débuts contre le Torino mercredi. L’attaquant a vécu un moment magique.

La "Mikautamania" est en train de s’emparer de Lyon et de ses supporters depuis maintenant deux semaines. Ayant réussi à convaincre l’attaquant géorgien de signer à l’OL plutôt qu’à Monaco, les dirigeants lyonnais ont frappé un grand coup. Seule la vérité du terrain dira si ce retour dans son club de cœur aura été une bonne idée ou non, mais Georges Mikautadze vit pour le moment un rêve éveillé. N’ayant repris l’entraînement que depuis samedi, il a pourtant été convié à l’amical entre l’OL et le Torino (0-0) mercredi soir.

C’est donc plein d’émotion qu’il a fait son apparition sur la pelouse du stade Pierre-Rajon à un quart d’heure de la fin. "Enfin mon premier match avec l'OL en tant que professionnel. C'est une grande fierté pour moi et toute ma famille de porter ce maillot, a-t-il confessé sur la chaîne. C'est que du plaisir maintenant, s'amuser, gagner des matchs et des trophées avec l'OL. Mes parents, mon petit frère, ma grande sœur étaient là, un plaisir de porter ce maillot et de le représenter la tête haute."

Avec son numéro 69 qui n’a pas laissé insensible le public présent à Bourgoin mercredi, Georges Mikautadze espère à présent rapidement trouver le chemin des filets. Afin de faire sa désormais mythique célébration, mais aussi pour s'enlever un poids. Car qu’on le veuille ou non, en revenant à l’OL, le Géorgien n’a pas forcément choisi la solution de facilité.