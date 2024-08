OL : trois absents pour l'Union Berlin

Trois joueurs manqueront la partie entre l'Union Berlin et l'OL pour les Allemands. Deux anciens de Ligue 1 notamment seront absents : Jérôme Roussillon et Kevin Volland.

Depuis sa prise de fonction, Pierre Sage n'est pas à plaindre sur au moins un point. L'infirmerie lyonnaise est vide très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps. Ce n'est cependant pas tout à fait le cas ce samedi face à l'Union Berlin (17 heures). En effet, deux forfaits sont à noter, ceux d'Ernest Nuamah et de Malick Fofana. Les autres absents à l'OL seront les joueurs non retenus par l'entraîneur (Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Florent Sanchez, Paul Akouokou, Amin Sarr, et les jeunes Romain Perret et Chaïm El Djebali), ainsi que ceux encore en vacances (Nicolas Tagliafico) ou aux Jeux olympiques (Johann Lepenant, Rayan Cherki et Johann Lepenant).

Un groupe de 21 joueurs est donc être présent ce 3 août en Allemagne. La formation de Bundesliga elle aussi n'est pas au complet. Trois garçons ne pourront pas participer à cette première confrontation entre les deux équipes. Deux noms sont bien connus du championnat de France : le défenseur Jérôme Roussillon (ex-Montpellier) et l'avant-centre Kevin Volland (ancien de Monaco). Le gardien Alexander Schwolow est également blessé.

4e match amical pour Berlin

Rappelons que le club de la capitale allemande jouera sa quatrième affiche de préparation et qu'il est jusqu'ici invaincu. Il a battu 4-0 Chem Leipzig tout d'abord, puis le Dynamo Kiev (3-2), avant de partager le score avec les Glasgow Rangers (4-4). Avec 11 buts inscrits en trois sorties, les attaquants berlinois sont en forme, notamment Benedict Hollerbach et Janik Haberer (deux réalisations chacun). Rendez-vous au Alten Försterei.