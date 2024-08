John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

John Textor, toujours propriétaire à 45% de Crystal Palace, veut vendre ses parts. L'Américain aimerait acheter un autre club anglais.

Déjà propriétaire majoritaire de l’OL, Botafogo ou encore Molenbeek, John Textor souhaite ajouter un club anglais dans le groupe. C’est en ce sens que, ces derniers temps, le patron d'Eagle Football cherche à se débarrasser de ses parts (45%) qu’il possède à Crystal Palace. Or, il ne veut pas les vendre à n’importe quel prix. L'Américain est persuadé qu’il peut faire du profit sur ses actions qu’il possède depuis un certain temps. Il aurait, qui plus est, reçu des offres, comme celles des copropriétaires Josh Harris et David Blitzer, avec trois autres investisseurs américains soutenus par des célébrités sportives. Cependant, l’offre, étant trop basse, il aurait décidé de la rejeter.

Everton, QPR ou Watford ?

L'homme d'affaires souhaite vendre ses parts, car il n’a pas de réel pouvoir décisionnel à Palace. Actionnaire à 45% du club londonien, il a essayé, en vain, de devenir majoritaire, sans succès jusqu'à présent. Dans l'attente de parvenir à ses fins, il se serait tourné vers le rachat d’Everton, selon The Guardian. Les Toffees ne seraient pas sa seule cible puisque John Textor regarderait également du côté de QPR et Watford, pensionnaires de Championship.

Dans ces institutions, il pourrait racheter la majorité des parts afin d’avoir un vrai pouvoir. Mais avant cela, il doit encore convaincre les acheteurs d’aligner l’argent qu’il désire pour se séparer des parts détenues à Crystal Palace, pour ensuite se lancer dans les grandes manœuvres ailleurs.