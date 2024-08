OL : la situation de n°2 "forcément un poids" pour Lopes

Après plus de dix ans comme numéro 1, Anthony Lopes va entamer la saison sur le banc dimanche pour Rennes - OL. En attendant un dénouement pour son avenir, Pierre Sage tente de maintenir une relation stable.

Depuis le 12 novembre 2023, bien des choses ont changé entre l’OL et Rennes. Les visages des deux équipes auront bien évolué depuis dix mois. Pierre Sage est sur le banc lyonnais, le buteur Jake O’Brien n’est plus là. Mais le changement peut-être le plus significatif se trouvera dans le but dimanche soir au Roazhon Park. Gardien titulaire depuis une décennie, Anthony Lopes prendra place sur le banc tandis que Lucas Perri sera aligné pour cette première journée de Ligue 1. Un choix fort de la part de Pierre Sage qui a acté cette passation de pouvoir contre le Torino fin juillet.

Depuis deux semaines, les deux portiers vivent donc avec la certitude que l’un sera titulaire et l’autre remplaçant. Dans une période de mercato toujours délicate, l’entraîneur lyonnais doit donc gérer en plus cette situation. "Elle est délicate pour lui (Lopes) dans le sens où son statut a changé et ça prend forme maintenant. J’ai conscience de ça et j’essaye d’être proche de lui par rapport à ça. Mais aussi de respecter la hiérarchie qui a été actée chez les gardiens de but et la place qu’on lui a donnée. C’est un poids pour lui et on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui vont arriver."

"Suffisamment professionnels pour gérer cette situation"

En fin de contrat en juin 2025, Anthony Lopes s’est clairement vu montrer la porte de la sortie par la direction lyonnaise. Toutefois, les courtisans ne se bousculent pas au portillon et à deux semaines de la fin du marché des transferts, difficile de dire quelle sera l’issue de ce dossier. Voir deux potentiels numéros 1 se tirer la bourre n’est jamais vraiment positif pour un club, mais le staff tente de créer une relation de statu quo pour le bien collectif. "Lucas la vit un peu de la même manière qu’Anthony, j’imagine. Les numéros se sont inversés, les relations et la hiérarchie aussi. Ils s’entraînent ensemble, mais aussi avec le reste du groupe. Pour l’instant, il n’y a pas eu de problème entre eux en séance et je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Ils sont suffisamment professionnels pour gérer cette situation et être performants."

Les exemples récents au Real Madrid ou au PSG ont montré que rien ne durait dans le temps et l’OL aimerait bien s’éviter de tels problèmes.