Rennes - OL : une première forcément attendue pour Mikautadze

Ce sera le baptême du feu pour Mikautadze ce dimanche (20h45) à Rennes. Le Géorgien portera pour la première fois la maillot de l'OL en Ligue 1.

La première de George Mikautadze avec les couleurs de l’OL en Ligue 1 se fera ce dimanche (20h45) à Rennes. Le Géorgien, arrivé en juillet dernier contre près de 18 millions d’euros, aura à cœur d’honorer cette première par une victoire et peut-être un but. Il a déjà réalisé cette performance la saison dernière en faisant trembler les filets rennais sous le maillot messin. L’attaquant avait pu disputer les deux matchs face aux Bretons avec Metz. Le premier, avant de partir à l’Ajax, à l’occasion de la première journée de championnat où lui et ses coéquipiers s’étaient inclinés (5-1). Le Lyonnais avait néanmoins délivré une passe décisive. Le deuxième, au retour d’Amsterdam, il avait marqué un but et délivré une passe décisive, une performance non suffisante et une défaite concédée (3-2). Un tour de force qu’il espère reproduire sous le maillot lyonnais ce dimanche.

Mikautadze à la pointe de l’attaque

Le "Général" Lacazette ne sera pas de la bataille. Néanmoins, il pourra compter sur son soldat Georges Mikautadze pour emmener ses troupes vers la victoire. Le Géorgien profitera de la suspension de l’habituel capitaine pour démarrer sur le front de l’attaque. Il va essayer réaliser l'exploit de marquer pour son premier match officiel avec l'OL comme l'ont fait avant lui Juninho, Lisandro ou encore Memphis Depay. Il devrait occuper le poste de numéro 9 dans une formation en 4-3-3 concoctée par Pierre Sage. Un dispositif tactique qui a été travaillé lors des derniers matchs amicaux et l'arrivée de l'ancien de l'AS Saint-Priest.