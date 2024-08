OL : malgré le loft, Sage "entraîne des hommes, pas des contrats"

Pendant que le groupe professionnel de l'OL s’entraînait, les lofteurs continuent leur préparation de leur côté. Sinaly Diomandé et Paul Akouokou s’entraînent avec la réserve tandis qu’Amin Sarr effectuait un footing autour du centre.

À l'image de celle avec Anthony Lopes, c'est une situation que Pierre Sage n'apprécie pas spécialement. C'est malheureusement le lot de bons nombres d'équipes et d'entraîneurs. Ces derniers, en plus d'être des coachs, doivent aussi avoir une approche psychologique pour gérer les égos des uns et des autres. Depuis cet été, Sage doit composer avec la création d'un loft avec cinq éléments (Lovren, Akouokou, Diomandé, A. Sarr, Sanchez) ne faisant pas partie du projet dans l'effectif pléthorique de l'OL.

À quinze jours de la fin du mercato, aucun de ces éléments n'a trouvé un point de chute. Florent Sanchez n'a pas été loin de signer à Troyes, mais un imbroglio administratif a mis fin à cette piste. À l'heure où l'OL retrouve la Ligue 1, ces joueurs restent toujours en marge du groupe. "Il y a un côté humain où on est toujours proche du joueur, on a envie de leur donner tout ce qu’on peut et comme je l’ai dit, on entraîne des hommes et pas des contrats, a déclaré Pierre Sage ce vendredi. À l’inverse, je comprends aussi des logiques qui nous amènent à ça."

Des dénouements à venir pour certains ?

Devant composer avec un groupe de 23 joueurs pour Rennes, sans compter les absences d'Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, Pierre Sage ne peut se permettre d'effectuer des séances avec 30 éléments sur le terrain. Ce choix de laisser des joueurs de côté peut être contesté et contestable. Néanmoins, les "lofteurs" font preuve de professionnalisme et prennent leur mal en patience.

Vendredi, Sinaly Diomandé et Paul Akouokou se sont entraînés avec la réserve de l'OL. Le défenseur a d'ailleurs joué en préparation avec la bande à Gueïda Fofana. Les deux Ivoiriens peuvent au moins continuer à toucher le ballon, chose que n'a pu faire Amin Sarr, vendredi. Le Suédois, certainement touché physiquement, s'est contenté de courir autour du centre. Et n'a pu s'empêcher de jeter quelques regards vers le groupe professionnel. On peut le comprendre...