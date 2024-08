OL féminin : Renard, Gilles et Le Sommer de retour ce samedi

Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après trois internationales françaises mercredi, le groupe de l'OL continue de s'étoffer. Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Vanessa Gilles sont attendues ce samedi à Décines.

Pour certaines joueuses de l’OL, l’été n’a pas été de tout repos. Ce fut le cas pour Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Vanessa Gilles. Les deux premières ont été sélectionnées par Hervé Renard pour disputer le tournoi des JO de Paris 2024. La troisième avait rejoint le Canada. Les deux sélections se sont d'ailleurs affrontées avec un scénario à l'avantage des Canadiennes (2-1) et un but de Gilles venue crucifier l'équipe de France à la 90+12 minute. Ensuite, la compétition a plutôt mal tourné pour les Canadiennes et les Bleues rapidement éliminées. Les Françaises, dans la douleur, avaient passé la phase de groupe en terminant premières de leur groupe. Néanmoins, l’aventure s’est arrêtée au stade précoce des quarts de finale. Devant leur public, les joueuses de l’équipe de France se sont inclinées (1-0) face au Brésil le 3 août dernier. Une déception pour la sélection féminine qui n’a toujours pas gagné de titre majeur.

Un effectif qui s'étoffe de jour en jour

Après Ellie Carpenter il y a quelques jours et les Françaises, Becho, Bacha et Diani, le groupe de l'OL continue de s'étoffer. Il faudra attendre le 21 août et le retour de Lindsey Horan pour que Joe Montemurro puisse travailler au complet en vue de la reprise du championnat prévue pour le 21 septembre. Avant cela, un stage dans les montagnes de Tignes, fin août, est prévu afin de se remettre en forme et reprendre le rythme. Ensuite, il faudra monter en puissance et prendre part à des matchs amicaux. Le premier se tiendra le 31 août prochain sur le terrain d’honneur Gérard Houiller. Ce sera face à l’équipe espagnole du Madrid CFF pour se tester une première fois.