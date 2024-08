Au lendemain de la défaite de l’OL à Rennes (3-0), le spectre d’une entame de saison ratée ressurgit déjà. Entre les errements en Bretagne et un mercato qui stagne, y a-t-il urgence entre Rhône et Saône ?

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" fait son retour en direct à partir de 19h. Malheureusement, il risque d’y avoir beaucoup de choses à dire sur le plateau de TKYDG pour Nicolas Puydebois et notre nouveau consultant Enzo Réale. Car oui, après les derniers mois irrationnels, l’OL est redescendu sur terre dimanche contre Rennes. Pour la première journée de Ligue 1, les Lyonnais ont mordu la poussière en Bretagne (3-0) et ont affiché de vrais manquements dans l’agressivité, l’état d’esprit. Comme à chaque émission, votre avis est forcément le bienvenu sur les thématiques qui seront abordées pendant une heure (ou plus). Ce lundi, la question est donc de savoir les secteurs qui ont été défaillants à Rennes ? Y a-t-il déjà urgence alors que se présente Monaco samedi prochain à Décines ?

Mercato, composition contre Monaco... votre avis nous intéresse

Cette question va permettre de se projeter sur le deuxième thème avec la question du mercato. Quels sont les manques dans l’effectif de Pierre Sage ? Et quelle doit être la stratégie adoptée par le club alors qu’il reste moins de deux semaines dans ce marché des transferts ? Vendre au rabais des joueurs que le club veut voir partir ? Il y a clairement urgence de ce côté-là et les prochains jours s’annoncent cruciaux. Quoi qu’il en soit, il ne devrait pas y avoir de recrue contre Monaco, mais cela n’empêche pas des changements dans le onze. Avec un Lacazette titulaire d’entrée ?

