Vanessa Gilles (Canada) et Wendie Renard (France), coéquipières à l’OL, en avril 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dix-huit joueuses de l’OL sont parties en sélection pour la dizaine de jours à venir. Un programme chargé les attend, avant le retour du championnat et de la Ligue des champions en mars.

Suite à la large victoire face à Guingamp samedi (7-0), quelques joueuses de l’OL vont pouvoir souffler. Elles ne seront pas nombreuses, mais Joe Montemurro et son staff ont choisi d’accorder une semaine de repos à celles qui ne partiront pas en sélection. Ce qui ne fait pas grand-monde, puisqu’elles sont dix-huit s’être envolées vers leur pays respectif pour la trêve.

Hormis les trois gardiennes, Sofia Huerta et Dzsenifer Marozsán, Damaris Egurrola et Inès Benyahia, toutes les autres sont présentement avec leur équipe nationale. Pour les internationales, la suite du calendrier sera un peu plus chargé.

Ligue des Nations en Europe

En Europe notamment, place à la Ligue des Nations. La France avec Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani défiera la Norvège d’Ada Hegerberg (21/02) puis l’Islande (25/02). Cette même Hegerberg sera ensuite opposée à la Suisse le 25 février. Du côté des Pays-Bas et de Daniëlle van de Donk, un gros choc en prévision contre l’Allemagne de Sara Däbritz est au menu (21/02), avant de se mesurer à l’Écosse le 25.

Däbritz justement, terminera cette première coupure internationale de 2025 par un match contre l’Autriche (25/02). Toujours sur le Vieux Continent, Sofie Svava et le Danemark se confronter à la Suède (21/02) et l’Italie (25/02), également dans le cadre de la LDN. Enfin, les jeunes Alice Sombath, Vicki Becho (France U23) et Elma Junttila Nelhage (Suède U23) disputeront des matchs amicaux. Les Françaises face à l’Italie (20/02) et à l’Angleterre (25/02), la Suédoise recevra de son côté la Norvège (21/02) et la République tchèque (24/02).

Des compétitions amicales à l'étranger

Autres compétitions, non officielles celles-ci, la Pinatar Cup et la SheBelievesCup. Pour le premier tournoi, nous retrouverons le Canada de Vanessa Gilles. Trois rencontres en une semaine pour les Canadiennes, contre la Chine (19/02), le Mexique (22/02) et Taipei Chinois (25/02). L’épreuve se disputera en Espagne, quant la seconde aura lieu aux États-Unis. Elle verra notamment s’affronter les Australiennes d’Ellie Carpenter et de Lindsey Horan le 23 février. Les Matildas feront aussi face au Japon (20/02) et à la Colombie (27/02). Ce seront les deux mêmes adversaires pour les championnes olympiques en titre.

Avec le Malawi, Tabitha Chawinga aura une double confrontation face à la Zambie à négocier (les 20 et 23 février), alors que Dumornay se déplacera au Maroc le 25 février pour l’unique rendez-vous d’Haïti lors de la trêve. Enfin, la dernière recrue rhodanienne, Tarciane, aura le droit à un stage avec le Brésil jusqu’au 26 février. Rappelons que l’OL ira à Strasbourg le 1er mars pour la 16e journée de D1.

Le programme international des 18 joueuses de l'OL

Chawinga (Malawi) : Zambie à deux reprises les 20 et 23 février en amical

Dumornay (Haïti) : face au Maroc (25/02)

Sombath et Becho (France U23) : Italie (20/02) et Angleterre (25/02) rencontres amicales

Carpenter (Australie) : Japon (20/02), États-Unis (23/02) et Colombie (27/02) lors de la SheBelievesCup

Renard, Bacha, Majri, Le Sommer et Diani (France) : Norvège (21/02) et Islande (25/02) en Ligue des Nations

Van de Donk (Pays-Bas) : Allemagne (21/02) et Écosse (25/02) en Ligue des Nations

Horan (États-Unis) : Colombie (21/02), Australie (23/02) et Japon (27/02) lors de la SheBelievesCup

Däbritz (Allemagne) : Pays-Bas (21/02) et Autriche (25/02) en Ligue des Nations

Svava (Danemark) : Suède (21/02) et Italie (25/02) en Ligue des Nations

Tarciane (Brésil) : stage jusqu’au 26 février

Gilles (Canada) : Chine (19/02), Mexique (22/02) et Taipei Chinois (25/02) durant la Pinatar Cup

Hegerberg (Norvège) : France (21/02) et Suisse (25/02) en Ligue des Nations

Elma Junttila Nelhage (Suède U23) : Norvège U23 (21/02) et République tchèque (24/02) pour des matchs amicaux