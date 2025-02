Alexandre Lacazette, qui a réintégré le groupe de l'OL dimanche, a marqué le dernier but de son équipe face à Montpellier (1-4). Un but qui lui permet de se rapprocher d’un nouveau record.

Après une petite blessure, Alexandre Lacazette a réintégré le groupe de l’OL. Pour son retour sur les terrains, l’attaquant français et ses coéquipiers faisaient face à la lanterne rouge du championnat, Montpellier. Une équipe que le capitaine lyonnais apprécie particulièrement puisque le MHSC est la victime préférée d’Alexandre Lacazette.

Après une période sans marquer qui a duré plusieurs semaines, l'avant-centre de l'OL avait néanmoins réussi à briser sa série sans but lors de la défaite face à l'OM (3-2) en inscrivant un penalty. Pour cette rencontre contre Montpellier, le Lyonnais avait à cœur de marquer à nouveau dans le jeu pour regagner sa confiance.

Sur les traces d’Alain Giresse

Et c’est chose faite puisque le capitaine de l’Olympique lyonnais a inscrit le dernier but (73e) de son équipe lors de la victoire face au MHSC (1-4). Grâce à cette nouvelle réalisation, Alexandre Lacazette a inscrit son 15e but face à Montpellier en Ligue 1. C’est le plus haut total pour un joueur face à un même club depuis Alain Giresse en 1986 (16 buts face au FC Metz) d'après Opta. Une prouesse remarquable de la part du Français.