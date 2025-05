OL - France féminine : Kenza Dali prend la défense de Le Sommer

Comme Eugénie Le Sommer, Kenza Dali a été écartée de l'équipe de France par Laurent Bonadei. La milieu de terrain a pris la défense de l'attaquante sur les réseaux sociaux.

Il faut remonter à l'époque de Corinne Diacre pour qu'une liste de l'équipe de France fasse autant réagir. Jeudi, Laurent Bonadei a dévoilé la composition de son groupe pour les matchs de Ligue des nations face à la Suisse (30 mai) et l'Islande (3 juin). Dans celui-ci, pas de Wendie Renard, ni de Kenza Dali ou d'Eugénie Le Sommer. Et elles ne devraient pas non plus disputer l'Euro qui suivra en juillet.

Une grosse secousse pour les Françaises, que le sélectionneur a justifié ensuite en conférence de presse. "Ce sont des choix forts, mais c'est une décision que j'ai prise avec beaucoup de réflexion. Ce n'est pas sur un coup de tête ou un coup de folie, a-t-il affirmé. Je souhaite pour cette équipe des résultats différents et donc j'ai pris une option différente."

"Une leader incontestée"

Voulant "préparer l'avenir" l'ancien adjoint d'Hervé Renard à la tête des Bleues a décidé de se passer de footballeuses "emblématiques". Ce qui n'est pas compris par tout le monde. Les premières concernées ont d'ailleurs réagi. Visiblement déçue, Le Sommer a partagé un commentaire avec trois cœurs bleu, blanc et rouge, dont le dernier brisé.

Une publication à laquelle a réagi Dali, prenant la défense de la désormais ex-Fenotte. "16 ans de passion, 94 buts... Une leader incontestée mérite beaucoup mieux qu'un simple appel de quelques minutes à quelques semaines d'une compétition. Tu seras toujours la GOAT", a-t-elle écrit. Reste à savoir comment se portera l'effectif lors de ce rassemblement tout sauf anodin.