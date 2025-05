Mercato : fin de l'histoire entre Eugénie Le Sommer et l'OL

Une page va se tourner. 15 ans après son arrivée, Eugénie Le Sommer quittera l'Olympique lyonnais. La finale de vendredi sera son dernier match.

Après Alexandre Lacazette, l'OL s'apprête à perdre un autre attaquant de grande classe. Ou bien, devrions-nous dire une attaquante. Ce mercredi, le club rhodanien a officialisé le départ d'Eugénie Le Sommer. En fin de contrat cet été, la native de Grasse disputera donc son dernier match vendredi, lors de la finale du championnat contre le Paris Saint-Germain.

C'est une légende de l'Olympique lyonnais qui s'en va, puisque la footballeuse de 35 ans (elle aura 36 ans le 18 mai) est tout simplement la meilleure buteuse de l'histoire du club. Avec 314 réalisations à son compteur, elle devance très largement sa dauphine, Ada Hegerberg (268).

33 trophées remportés

Cela fait maintenant presque 15 ans que l'avant-centre arbore le maillot de l'OL. Arrivée en 2010, elle a glané sur ce laps de temps treize titres de championne de France et huit Ligue des champions. On peut ajouter à ce palmarès hors norme ses neuf succès en Coupe de France et ses trois Trophée des championnes. Un total de 33 sacres, qui pourrait grimper à 34 en cas de victoire face au PSG le 16 mai prochain.

A cette occasion, et tandis que Wendie Renard sera célébrée pour avoir franchi la barre des 500 rencontres, Le Sommer aussi devrait recevoir un bel hommage. Elle fêtera sa 430e et donc ultime apparition avec l'OL.

D'autres départs à prévoir à l'OL

Pour l'Olympique lyonnais, une page importante va se tourner avec ce départ. Il devrait être suivi de plusieurs autres. Vanessa Gilles, Laura Benkarth, Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsán et Daniëlle van de Donk sont également en fin de contrat. Sans oublier l'entraîneur, Joe Montemurro, qui pourrait lui aussi faire ses valises, un an seulement après sa venue.