Première Ligue : Wendie Renard honorée avant la finale OL-PSG

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce vendredi soir, à 21 heures, les féminines de l’OL affrontent le PSG en finale de Première Ligue. Pour cette dernière rencontre de la saison, la capitaine lyonnaise Wendie Renard sera honorée après avoir atteint le cap symbolique des 500 matchs.

Face à Arsenal (1-4), Wendie Renard n’avait pas vécu la 500e qu’elle s’était imaginée. Balayées en demi-finale retour de Ligue des champions, la défenseure centrale de l’OL et ses coéquipières n’avaient pas pu célébrer de la meilleure des manières ce cap symbolique. Mais depuis cette rencontre, les Fenottes se sont relevées. Et ont décroché une place en finale du championnat, en battant Dijon (4-1).

Vendredi 16 mai, à 21 heures, les joueuses de Joe Montemurro affronteront le PSG et tenteront de décrocher le 18e titre de leur histoire. Des conditions idéales pour fêter enfin dignement le 500e match de Wendie Renard en professionnel sous les couleurs de l’OL ? En tout cas, que les Rhodaniennes l’emportent ou non, un vibrant hommage sera rendu à la capitaine de l’équipe de France en marge de la rencontre.

10 000 supporters espérés au Parc OL

Malgré son palmarès long comme le bras et ses 19 ans au club, la Martiniquaise d’origine ne compte pas s’arrêter là. Il y a quelques semaines, elle se confiait à plusieurs médias, dont Olympique-et-lyonnais, sur ses ambitions futures. Parmi elles, devenir la joueuse la plus capée à l’OL hommes et femmes confondues, et ainsi dépasser le record de Fleury Di Nallo (542). "Il me reste des années à jouer, il ne joue plus, je crois (rires). Je vais tout faire pour y arriver".

Mais Wendie Renard a toujours pensé collectif. Et l’objectif qu’elle a actuellement en tête reste de remporter, avec ses partenaires, un nouveau trophée de championne de France vendredi face au PSG. Au Parc OL, un succès devant un public nombreux serait d'ailleurs la cerise sur le gâteau. À l’instant T, le club espère pouvoir attirer 10 000 spectateurs pour cette finale.