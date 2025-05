OL : l'UNFP "se félicite" des discussions avec la Ligue féminine

Très attendue, la future convention collective pour les joueuses de D1 et de D2 serait en bonne voie. En tout cas, l'UNFP estime que les discussions à ce sujet avec la LFFP vont dans le bon sens.

C'était l'une des promesses de Jean-Michel Aulas et de ses équipes au moment du lancement de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Mais un an après les débuts de l'institution, la convention collective visant à protéger les joueuses et à faire un pas de plus dans le développement du football féminin se fait encore attendre. Ce que critiquait d'ailleurs très récemment l'UNFP.

Mais quelques jours plus tard, le ton a changé. Il est même possible que les choses bougent à ce propos dans les semaines à venir. En effet, ce mercredi, le syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels a clamé sa "satisfaction" après une réunion avec des représentants de la LFFP.

Des annonces pour le foot féminin

Mardi, David Terrier (président) et Fabien Safanjon (vice-président) ont échangé avec Jean-Michel Aulas et sa vice-présidente (Andreea Koenig). A travers ces discussions, les deux instances pu "mettre en avant tout le travail de développement accompli". Il fut également question d'évoquer "l'engagement financier déjà consenti, et à venir, de la part de la LFFP."

Quant à la convention collective, elle avance à priori dans le bon sens. "Les doutes concernant les points de blocage" ont "été levés", précise le communiqué. De quoi confirmer la "volonté partagée de parvenir à une issue favorable aux négociations en cours", conclut l'UNFP.

Rappelons que, toujours le 13 mai, la Ligue a effectué plusieurs annonces. On retiendra surtout la prolongation du contrat avec Arkema et la création d'une compétition, une Coupe de la Ligue nouvelle version.