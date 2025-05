Après des travaux de plusieurs semaines menés sur les lignes T3 et T7 menant au Parc OL, l’enceinte décinoise est de nouveau accessible en tramway. Retour à la normale donc pour la dernière journée de Ligue 1 entre l’OL et Angers.

Depuis le jeudi 8 mai, les lignes de tramway T3 et T7 peuvent de nouveau être empruntées. Notamment pour pouvoir accéder au Parc OL. Des travaux y avaient été menés par le Sytral afin de raccorder les futures lignes T6 et T9 au réseau existant. Pour combler cela, des navettes de bus avaient donc été mises en place les jours de match dans le but de permettre aux supporters rhodaniens de se rendre à Décines.

Une organisation qui avait été un franc succès depuis le 19 avril pour le réseau de transports en commun lyonnais. Les spectateurs présents avaient en effet été agréablement surpris par la rapidité du service. Mais après deux rencontres sans tramway (OL-Rennes et OL-Lens), la réception d’Angers samedi (17/05, 21 heures) permettra aux spectateurs de retrouver leurs habitudes. Les lignes T3 et T7 sont en effet de nouveau ouvertes.

56 000 personnes espérées face à Angers

Et ce retour à la normale devrait permettre d’acheminer sans contrainte l’ensemble des fans ce samedi. D’autant plus qu’ils devraient se déplacer en nombre. Plus de 50 000 personnes sont en effet attendues. Tandis que le club espère lui franchir la barre des 56 000 pour ce match. Lequel célébrera les 75 ans de l'institution lyonnaise.