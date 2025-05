Face à Angers, l'OL espère accueillir 56 000 supporters

Un dernier match avant les vacances. Samedi contre Angers, l'OL jouera la dernière rencontre de sa saison. 53 000 supporters ont déjà acheté leur billet pour cette affiche.

Rêvent-ils encore d'un dénouement presque miraculeux ? Lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l'OL luttera à distance avec Nice, Lille et Strasbourg pour intégrer le top 6. Actuellement septième, le club rhodanien joue sa place en coupe d'Europe au cœur d'une fin de saison en eau de boudin. Mais les supporters répondront présents pour encourager les joueurs de Paulo Fonseca jusqu'au bout.

Samedi, contre Angers, le club espère plus de 56 000 spectateurs. Ce mercredi matin, il avait déjà écoulé 53 000 places. Une rencontre spéciale, puisqu'elle clôturera l'exercice 2024-2025, et qu'elle ouvrira un chapitre assez incertain pour le club. En plus, elle sera le théâtre de plusieurs hommages.

Hommage à Lacazette

A l'attention de l'intendant François Lopez et du team manager, Guy Genet, qui partiront à la retraite, déjà. Et surtout, pour Alexandre Lacazette. Après 390 affiches disputées sous le maillot rhodanien, et 199 buts, l'avant-centre devrait porter pour la dernière fois la tunique lyonnaise. En amont et en aval de la partie, les fans assisteront à plusieurs animations tout au long de la soirée.

Enfin, autre raison de venir au stade samedi à 21 heures, l'annonce du maillot unique pour fêter les 75 ans de l'OL. La tunique présentée ce 14 mai sera arborée par les coéquipiers de Thiago Almada à l'occasion de ce duel face à Angers.