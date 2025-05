Lundi 19 mai, à 15 heures, Vincent Ponsot et Michele Kang se présenteront devant les médias afin de fixer les grandes orientations stratégiques de l’OL féminin pour les prochaines saisons.

Ce week-end, l’OL féminin pourrait être sacré champion de France pour la 18e fois de son histoire. Dans le cas contraire, les Lyonnaises se seront fait subtiliser le titre par le PSG et termineront la saison sans titre. Une contre-performance qui serait presque historique. Une chose est sûre, les joueuses de Joe Montemurro connaîtront leur sort ce vendredi soir (21 heures).

Et trois jours plus tard, les dirigeants rhodaniens auront eux rendez-vous avec la presse afin de faire le bilan de l'exercice 2024-2025. Mais surtout, dans le but de commencer à préparer l’avenir. En effet, Michele Kang, propriétaire de la section féminine, et Vincent Ponsot, directeur général, se présenteront devant les journalistes le lundi 19 mai à 15 heures dans le but de fixer les grandes orientations stratégiques pour les années à venir. La question du stade sera forcément abordée.

Premières pistes activées pour le mercato estival

Sur le terrain, la saison suivante se prépare déjà en coulisses. En 2026, l’OL aura à cœur de retrouver les sommets européens. Cette saison, les partenaires de Wendie Renard ont une nouvelle fois vu la Ligue des champions leur échapper. Un revers cinglant en demi-finale face à Arsenal a mis fin à leurs parcours (5-3 sur la double confrontation). Pour se donner le droit de soulever de nouveau ce trophée, l’Olympique lyonnais ne manque pas d’ambitions et tente déjà d’attirer des joueuses expérimentées. Notamment du côté du FC Barcelone.

En effet, la défenseure centrale norvégienne Ingrid Engen se rapprocherait de plus en plus de l’OL. Déjà suivie par les Fenottes en janvier, les Catalans avaient décliné l’offre pour leur joueuse. Mais l’histoire sera différente cet été puisque la coéquipière d’Ada Hegerberg en sélection sera en fin de contrat en juin. De quoi faciliter potentiellement son arrivée entre Rhône et Saône…