OL : “Tant qu’il y aura des Gones” du lundi 12 mai 2025 en podcast 

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Après une émission consacrée au football amateur et aux finances avec plusieurs invités, Tant qu’il y aura des Gones a repris une configuration plus classique lundi. Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants, entouraient Razik Brikh pour discuter de l’actualité lyonnaise. Au programme notamment, le revers de l’OL à Monaco (2-0), qui le condamne presque à se passer encore une fois de la Ligue des champions.

Une prestation décevante en Principauté, agrémentée de regrets car les autres concurrents (Nice, Lille, Strasbourg) ont perdu. Désabusés par ce qu’ils ont vu samedi dernier, les deux anciens footballeurs rhodaniens ont aussi évoqué le cas de l’entraîneur. Ces dernières semaines, Paulo Fonseca a, par ses choix tactiques et sa communication, surpris, et pas positivement.

L'avenir de l'OL en question

Dans l’ultime thématique, le trio se concentrait davantage sur un sujet à long terme. A présent, quel est l’avenir de l’Olympique lyonnais ? Au-delà du sportif, la DNCG sera bientôt là, avec ses potentielles sanctions. Et puisque d’autres institutions, dont l’UEFA, surveillent le club, la situation prête forcément aux interrogations et aux inquiétudes.

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.