TKYDG : l'OL au bord du précipice

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. La défaite de l'OL contre Lens, la course à la Ligue des champions, les soucis de John Textor... Le programme de TKYDG était encore très riche.

En venant sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", les dirigeants de l'ES Saint-Priest, Saïfi Seffih et Jean-Marie Verderosa, ne s'attendaient sûrement pas à un programme aussi riche. Seulement, la défaite (1-2) de l'OL contre Lens dimanche a fait ressurgir les démons qui hantent le club depuis quelques mois. En s'inclinant à la maison, les joueurs de Paulo Fonseca ont certainement dit adieux à la Ligue des champions et à la manne financière qui allait avec. Un coup dur sportif, mais surtout économique qui pose logiquement la question de l'avenir lyonnais.

Après avoir débriéfé le zéro pointé de l'OL contre Lens et fait un focus sur l'Entente Sportive de Saint-Priest, le numéro hebdomadaire de TKYDG a essentiellement tourné autour de la question du futur de l'OL et de John Textor. Pour ce faire, Vincent Chaudel a eu la gentillesse d'intervenir en visio dans le troisième thème de l'émission. Le fondateur de l'Observatoire du sport business a tenté d'apporter un éclairage sur la situation du club lyonnais, en vue d'un passage devant la DNCG, plus proche que jamais...