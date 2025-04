Mercato : Däbritz ne devrait pas rempiler avec l'OL

En fin de contrat cet été, l’internationale allemande Sara Däbritz devrait faire ses valises et quitter l’OL. Malgré des rumeurs l’envoyant en Bundesliga, un retour dans son pays natal ne serait pas sa priorité actuellement.

Elle grignote tant bien que mal des minutes cette saison, mais elle n’est pas le premier choix de Joe Montemurro. Mercredi soir, à Nantes, Sara Däbritz était titulaire aux côtés de nombreuses jeunes joueuses. Le technicien australien de l’OL avait en effet décidé de mettre au repos ses cadres entre les deux demi-finales de Ligue des champions face à Arsenal. De quoi permettre à la milieu de terrain allemande de se mettre en évidence. Elle a d’ailleurs su bien le faire en inscrivant un sublime but en pleine lucarne depuis les abords de la surface (39ᵉ). Elle a montré la voie aux Fenottes et permis à l’OL de l’emporter (0 – 2) et de poursuivre sa série d’invincibilité en Première Ligue.

Une concurrence féroce à son poste

Malgré ses belles statistiques cette saison en championnat (6 buts et 2 passes décisives), Sara Däbritz souffre de la concurrence à son poste. Damaris Egurrola, Dzsenifer Marozsan et Lindsey Horan forment un trio difficile à bousculer. À tel point que l’ancienne joueuse du PSG ne devrait pas poursuivre l’aventure à Lyon la saison prochaine, à en croire les informations du média allemand Kicker. Elle avait signé un bail de 3 ans à son arrivée en 2022 qui ne devrait aller plus loin que son terme cet été. Pour l’heure, aucun signe d’une éventuelle prolongation du côté du club ou de la joueuse. Néanmoins, elle ne devrait pas retrouver la Bundesliga, où elle est restée entre 2013 et 2019 à Fribourg puis au Bayern Munich. L’Allemagne ne serait pas sa destination privilégiée en cas de départ.