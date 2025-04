Coincé entre deux matchs de Ligue des champions, le déplacement à Nantes ne fait pas figure de priorité à l’OL. Joe Montemurro a laissé toutes ses cadres au repos hormis Huerta, Svava et Däbritz.

Comme Sonia Bompastor la saison dernière, Joe Montemurro a fait le parti pris d’envoyer l’équipe presque réserve mercredi (21h) à Nantes. Avec une équipe lyonnaise assurée de finir première et des Nantaises ayant déjà validé leur maintien, ce choix n’a pas d’incidence sportive sur l’équité du championnat, même si l’invincibilité de l’OL cette saison pourrait être remis en cause. Mais avec un match de Première Ligue coincé entre deux confrontations de Ligue des champions, le choix du coach australien a été vite fait et on peut le comprendre. Le match de la semaine sera bien dimanche au Parc OL contre Arsenal et non ce mercredi (21h) à Nantes, sans faire injure aux Canaries.

La 500e de Renard toujours en attente

Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison régulière, l’OL se présentera avec une équipe complètement remaniée dans laquelle Inès Benyahia et Vicki Becho font presque office d’anciennes aux côtés de Sofia Huerta, Laura Benkarth, Sofie Svava ou encore Sara Däbritz. Si l’on pouvait croire que le déplacement en Loire-Atlantique pouvait permettre à Wendie Renard de reprendre du rythme en vue de la demie retour contre Arsenal, il n’en est rien. La 500e de la capitaine attendra encore. Comme la saison passée, des jeunes comme Bekhaled, Wandeler, Ouazar ou encore Belhout Achi en profitent pour goûter au groupe pro et avoir des minutes en Première Ligue. D’autres en revanche connaissent leur premier groupe dans leur jeune carrière.

Le groupe de l'OL à Nantes : Belhadj, Benkarth - Belhout Achi, Huerta, Nelhage, Rougeron, Samadi, Svava, Tarciane - Benyahia, Chicha Douvier, Coutel, Däbritz, Ouazar, Raflaski - Becho, Bekhaled, Wandeler