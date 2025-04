Marc Bollengier arbitrera OL – Rennes

L’arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse – Le Havre (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Après avoir arbitré la finale France – Portugal du tournoi de Montaigu lundi, Marc Bollengier retrouvera la Ligue 1 ce week-end. Il a été désigné arbitre central pour la rencontre opposant l’OL à Rennes, ce samedi à Décines (26/04, 21 h 05).

La pression sera élevée sur les épaules de Marc Bollengier, au sifflet de la rencontre OL – Rennes ce samedi. Les regards seront en effet braqués aussi sur la performance de l’homme de 34 ans. En cause, les polémiques engendrées par l’arbitrage de François Letexier lors du dernier match de l’OL à Saint-Etienne dimanche (défaite 2 -1). Pour l’accompagner, Thomas Luczynski et Yannick Boutry seront à la touche. Tandis que Azzedine Souifi a été choisi en tant qu’arbitre remplaçant. Bastien Dechepy sera lui en charge de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Une réaction lyonnaise attendue

Marc Bollengier a animé les débats entre Bleuets et Portugais lundi en finale du tournoi U16 de Montaigu. Il retrouvera donc son sifflet pour une rencontre à enjeux en Ligue 1 ce week-end. Après une semaine cauchemardesque, les hommes de Paulo Fonseca devront se remettre de leur cruelle défaite concédée face à Manchester United (5-4) au bout de la prolongation. Mais aussi du derby perdu à Saint-Etienne (2-1). Pour cela, la réception du Stade Rennais doit leur permettre de réparer les pots cassés. L'objectif Ligue des champions étant toujours visible à l'horizon pour les Lyonnais.