OL - Rennes : avec Fofana, de la profondeur en plus ?

Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Ce samedi, Paulo Fonseca devrait aligner son meilleur onze possible, avec notamment le retour de Malick Fofana. Le Belge va apporter de l’explosivité, chose qui a fait défaut à l’OL ces derniers temps.

Après avoir cherché à bricoler lors des deux matchs les plus importants de la saison, Paulo Fonseca devrait revenir à du classique contre Rennes, ce samedi (21h05). D’abord parce que l’OL a eu une semaine pour préparer ce rendez-vous et donc que les joueurs ont eu le temps de souffler pour se régénérer physiquement et mentalement. Ensuite, parce qu’il y a urgence et que l’assise qui avait été trouvé ces dernières semaines ne sera pas de trop pour continuer à croire à la Ligue des champions. Après avoir boudé suite à sa gestion contre Manchester United, Nemanja Matic devrait retrouver une place dans le onze contre Rennes.

Le Serbe a en tout cas fait "une bonne semaine d’entraînement" et devrait logiquement postuler contre son ancien club. Avec qui fera-t-il équipe ? La logique voudrait que Tanner Tessmann continue aux côtés de son ainé, d’autant plus que Corentin Tolisso est diminué et n’a fait qu’une séance collective. Seulement, en se battant contre-la-montre, l’international français a montré qu’il était prêt. Reste à savoir si Fonseca est prêt à prendre ce risque alors que se profilent Lens et Monaco sur les prochaines semaines…

"Moins tranchant sans Fofana et Nuamah"

À l’heure actuelle, cette seconde place dans le double-pivot serait la seule incertitude dans le 4-2-3-1 de l’OL. Si la défense devrait rester inchangée par rapport à ce qui se fait ces dernières semaines, en attaquant, Malick Fofana devrait retrouver une place de titulaire. Revenu à Manchester puis à Saint-Etienne, Fonseca considère le Belge comme "apte à pouvoir commencer un match". La venue de Rennes représente cette occasion et apportera "de la profondeur. C’est ce qu’il nous manquait avec Malick et Ernest (Nuamah) ces derniers matchs. Offensivement et défensivement, sa présence change tout. Ce sont des joueurs qui attaquent bien l’espace. Sans eux, on est moins tranchants." Ce ne devrait pas être le cas ce samedi.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann (ou Tolisso) - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette