OL - Rennes : avant-match, horaire, diffusion TV

OL-Rennes (2-3) au Parc OL. Alexandre Lacazette a inscrit le 2e but de son équipe / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du match OL -Stade Rennais comptant pour la 31e journée de Ligue 1.

Avant-match

12 points sur 12. Voilà l’objectif affiché par les hommes de Paulo Fonseca en cette fin de saison. Éliminés en Ligue Europa par Manchester United (7-6 sur les deux matchs), ils n’ont pas su se relever en championnat trois jours plus tard face à Saint-Etienne, dans le derby (2-1). Désormais relégués à la 6e place, les Rhodaniens ont fait la mauvaise opération du week-end dernier dans la course à l’Europe et à la Ligue des champions. Ils n’ont plus vraiment le choix et doivent gagner face à Rennes ce samedi s’ils ne veulent pas voir leurs rêves de C1 s’envoler.

Mais Moussa Niakhaté était optimiste ce jeudi en conférence de presse. Selon lui, si l’OL remporte ses quatre derniers matchs, il sera sur le podium. Et le défenseur sénégalais pourra compter sur le retour d’un élément important. Contre toute attente, Corentin Tolisso, pourtant évacué sur civière du Chaudron dimanche dernier, sera dans le groupe lyonnais ce samedi. Une bonne nouvelle à l’approche d’échéances cruciales pour l’avenir sportif, mais aussi financier du club.

En face, le Stade Rennais se présentera à Décines avec de la confiance. Vainqueurs du derby breton la semaine dernière face à Nantes (2-1), les hommes d’Habib Beye ont repris du poil de la bête lors de leurs dernières sorties. Ils restent en effet sur trois succès lors de leurs quatre derniers matchs en championnat. Un adversaire en forme et dont le classement ne renvoie qu’à leur mauvaise première partie de saison. Outre leur belle dynamique, les Rennais sont aussi des adversaires coriaces. C’est l’équipe de Ligue 1 qui a pris le plus de points au Parc OL (15 sur 24), derrière le LOSC et le PSG.

À quelle heure se joue OL - Rennes ?

Dans leur antre, les Lyonnais pourront tout de même compter sur la présence d’environ 50 000 supporters. La programmation de la rencontre a certainement aidé puisqu’elle est placée en soirée. Le match aura lieu ce samedi 26 avril, à 21h05 au Parc OL (Décines). Marc Bollengier sera au sifflet de ce quatrième match de la 31ᵉ journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne voir OL – Rennes ?

Comme chaque week-end, DAZN dispose des droits TV pour 8 des 9 rencontres de Ligue 1. Celle qui est placée le samedi à 21h05 est donc bien diffusée par la plateforme britannique.

