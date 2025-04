Après la pluie, le beau temps pour l’OL contre Rennes ?

Suite à une semaine passée cauchemardesque en tous points, l’OL veut retrouver la bonne direction pour ne pas dévier de son objectif qu’est la Ligue des champions. Rennes, qui n’a plus rien à jouer, entend bien profiter de la mauvaise passe lyonnaise.

Qui aurait pu croire qu’après le succès probant à Auxerre il y a deux journées, l’OL serait dans une mini-crise ? La prestation collective lyonnaise en Bourgogne avait dégagé le chemin d’embûches et toutes les planètes semblaient alignées pour voir la formation rhodanienne faire une razzia sur ses déplacements à Manchester et à Saint-Etienne en l’espace de quatre jours. Quatre jours, c’est le temps qu’il a fallu pour que le château de cartes ne s’écroule et que tout soit remis en cause. Une élimination en Ligue Europa encore incompréhensible et un derby qui n’en a pas été un de la part des coéquipiers d’Alexandre Lacazette et il n’en a pas fallu plus pour que tout s’enraye.

"Si on fait 4 sur 4, on sera en Ligue des champions"

Le coaching de Paulo Fonseca a été pointé du doigt, l’attitude des Lyonnais à Geoffroy-Guichard également et que dire de la bouderie de Nemanja Matic ou de la vilaine blessure de Corentin Tolisso. Après la lumière, la pénombre a pris possession de Décines depuis une semaine. Quand le vent était de dos et poussait l’OL vers la Ligue des champions, le club a pris une sacrée bordure en plein visage. Sera-t-il capable d’y passer outre pour que les trois prochaines semaines retrouvent des éclaircies dans le ciel ? Le constat est pourtant simple : les joueurs de Paulo Fonseca n’ont désormais plus le choix. Dans ce sprint final où chaque équipe ne semble pas vouloir de cette Ligue des champions, le sans-faute est obligatoire.

Assurera-t-il une 15e participation à la plus grande des compétitions européennes ? Bien que n’ayant plus forcément son destin entre les mains, Moussa Niakhaté en est convaincu "à 100%. Si on fait quatre sur quatre, on y sera". L’optimisme est présent, peut-être trop ? Car face à la situation actuelle, gagner Rennes n’est encore pas donné. Bête noire des Lyonnais, le club breton n’a plus rien à jouer et sera donc libéré de toute pression. Au contraire de son adversaire, mais le défenseur sénégalais assure que les joueurs ont été "touchés dans leurs honneurs. Ce qui est arrivé la semaine passée n’est pas commun, mais on reste les mêmes joueurs qu’avant quand on parlait de dynamique positive."

La présence de Tolisso, un boost mental ?

De Lucas Perri à Alexandre Lacazette en passant par Thiago Almada et le reste du groupe, tous "regardent dans la même direction, on doit assumer désormais." Cela commence dès ce samedi (21h05) face à Rennes. Car désormais le moindre faux pas est interdit et très certainement signe de fin des espoirs de C1 de l'OL. "On doit gagner les deux prochains matches (Rennes et Lens). On a trois matchs à la maison (le dernier contre Angers) une confrontation directe avec Monaco", a détaillé Paulo Fonseca. Sur le papier, les conditions peuvent laisser espérer à ce doux rêve. Les supporters n’ont d’ailleurs pas manqué de rappeler les joueurs à leurs obligations avec une banderole sur laquelle "tout a été dit" pour Niakhaté.

Après être passé de la fierté à la honte, tout un environnement souhaite finir en apothéose. Le dire, c’est bien, le faire, c’est mieux. En ce sens, le travail mental a été au centre de la préparation de la semaine afin d’évacuer au mieux les deux traumatismes passés. "Il y a un travail collectif et individuel. Chacun doit digérer la chose pour ensuite donner au groupe. Seul, on ne fera rien du tout", a rappelé le défenseur lyonnais. Dans ce temps maussade, la présence de Corentin Tolisso dans le groupe retenu pourrait bien être un levier mental. Le milieu est l’un des guides de cette saison et le voir faire le forcing pour être de la partie contre Rennes en dit beaucoup de sa mentalité. Même s’il ne doit pas jouer, cela pourrait bien agir comme un boost envers ses coéquipiers.