Féerine Belhadj rempile pour deux saisons avec l'OL

En fin de contrat cette année, Féerine Belhadj a officiellement prolongé ce mercredi jusqu’en 2027 avec l'OL.

Une jeune de plus verrouillée par Vincent Ponsot, directeur général de l’OL Féminin, et la direction lyonnaise. La jeune gardienne de 20 ans issue du centre de formation Féerine Belhadj a prolongé ce mercredi pour deux saisons supplémentaires. Formée à l’académie lyonnaise, elle avait d’abord évolué avec les U19 et a remporté trois championnats de France consécutifs (2022, 2023 et 2024) avant d’intégrer le groupe professionnel en 2023. Ce n’est que l’année dernière que la native de Valence a pu être titularisée pour la première fois en D1, face à Bordeaux. Elle a par ailleurs pu remporter son premier titre de championne de France cette même année.

L'OL verrouille encore une joueuse pour l'avenir

La concurrence est rude pour la Lyonnaise, qui aura fort à faire si elle veut griller la politesse à l'expérimentée Christiane Endler, indétrônable dans la cage rhodanienne. Devant elle, l’Allemande Laura Benkarth assure le rôle de seconde gardienne, forte de ses passages à Fribourg et au Bayern Munich, mais sera en fin de contrat à l'issue de la saison. L’Olympique lyonnais s’est en tout cas félicité "de poursuivre l’aventure avec sa jeune gardienne formée au club et de l’accompagner dans sa progression".