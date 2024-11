Ponsot "heureux et frustré" des 2 100 spectateurs pour OL - ASSE

Malgré la vague de froid qui frappe Lyon, les supporters de l’OL se sont donnés rendez-vous samedi soir au GOLTC. Près de 2 100 spectateurs ont assisté au derby, de quoi donner quelques regrets à Vincent Ponsot.

L’engouement est bien évidemment inférieur à celui des garçons, mais un derby reste un derby, même chez les féminines. Et ce n’est pas le froid qui touche l’agglomération lyonnaise depuis quelques jours qui a rebuté les supporters de l’OL. Samedi soir, ils étaient 2 100 à avoir pris place dans la tribune Gérard Houllier mais aussi derrière l’une des cages du terrain d’honneur du GOLTC, d’après les chiffres donnés par le club. Un record d’affluence pour un derby féminin contre l’AS Saint-Étienne. La fête a été totale avec ce festival offensif mené par Lindsey Horan et son quadruplé. La soirée fut donc parfaite pour l’OL avec une ambiance plus inhabituelle que d’habitude, mais dont Michele Kang n’a pu observer, l’Américaine étant retenue par le match des Washington Spirit.

"On prend notre temps pour la saison prochaine"

À ceux qui regrettaient de ne pas voir le derby se jouer au Parc OL, certaines joueuses ont préféré ressentir la poussée des supporters dans une enceinte plus petite. Toutefois, il y a aussi la frustration de ne pas avoir pu accueillir plus de spectateurs, car comme l’a avancé Vincent Ponsot au micro de Canal Plus, "on a dû refuser des demandes". De quoi renvoyer à la question du stade pour la saison prochaine. Y a-t-il eu des avancées dans les négociations ? Pas forcément à écouter le directeur général de l'OL féminin. "Il existe plusieurs options et nous travaillons dessus. Quand pourra-t-on communiquer ? On prend notre temps, il y a toujours des négociations et l’on veut trouver le meilleur pour cette équipe".

Entre les options Gerland et Parc OL, les avancées semblent se faire doucement, deux mois après la prise de parole de Michele Kang sur le sujet.