OL - ASSE : Le Sommer, un but pour une 250e en championnat

Titulaire samedi soir dans le derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne, Eugénie Le Sommer a retrouvé le chemin du but. L'attaquante a inscrit son 2e but de la saison pour sa 250e en championnat sous le maillot lyonnais.

Cela faisait presque un mois qu'elle n'avait plus goûté au plaisir de commencer une rencontre avec l'OL. Titulaire contre le Paris FC le 20 octobre dernier, Eugénie Le Sommer avait été coupée dans son élan avec les Bleues et sur le flanc pendant trois semaines. De retour à la compétition contre l'AS Roma mercredi, l'attaquante a pu enchaîner pour le derby contre Saint-Étienne ce samedi. Profitant de la rotation instaurée par Joe Montemurro depuis son arrivée, Le Sommer a démarré aux côtés d'Amel Majri et de Vicki Becho. Logiquement en recherche de rythme, la Bretonne a malgré tout participé au festival offensif de l'OL dans ce derby (11-0).

Deuxième joueuse la plus capée du club

Avant de céder sa place à Tabitha Chawinga peu après l'heure de jeu, Eugénie Le Sommer avait trouvé la faille juste après le retour des vestiaires (48e). Cela a permis de porter à quatre l'écart de buts entre les deux clubs rivaux et à l'internationale française de retrouver le chemin du but pour la première fois depuis le 12 octobre à Dijon. Une belle façon aussi de célébrer comme il se doit sa 250e apparition sous le maillot de l'OL en Première Ligue.