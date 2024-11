Ce lundi, l’agglomération lyonnaise doit faire face à des conditions météorologiques assez difficiles et notamment un vent violent. Face à ce phénomène, l’OL Vallée a choisi de fermer ses portes jusqu’à la fin de la journée.

À ceux qui souhaitaient faire un petit tour par Décines pour aller boire un verre ou tout simplement taper le ballon du côté du Five ce lundi après-midi, il faudra repasser. Bien que les activités présentes à l’OL Vallée soient en intérieur, la décision a été prise de fermer le pôle loisirs jusqu’en fin d’après-midi comme indiqué sur le compte X de l’OL Vallée. Cette fermeture temporaire intervient dans un contexte météorologique compliqué dans le bassin lyonnais. En effet, Lyon et ses environs sont touchés depuis plusieurs heures par des vents très violents, pouvant atteindre les 100 km/h par endroit. La sécurité de tous a donc été mise en avant au sein de l’OL Vallée.

Neuf départements en vigilance orange

Dimanche soir, Météo-France avait placé plusieurs départements (neuf au total) en vigilance orange face à ces vents violents. Le service météorologique et climatique national n’avait pas menti, car ce sont de grosses rafales qui s’abattent sur le Rhône et les départements limitrophes depuis la nuit de dimanche à lundi. Supporters de l’OL ou non, prudence donc.