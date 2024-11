Caroline Seger (ex-OL) prend sa retraite sportive

Passée par l’OL pendant une saison, Caroline Seger va raccrocher les crampons. A 39 ans, la défenseuse suédoise a annoncé la fin de sa carrière sportive.

Elle n’aura joué qu’une seule saison sous les couleurs de l’OL féminin mais cela fut suffisant pour remplir un peu plus l’armoire à trophées. Ayant évolué entre Rhône et Saône en 2016-2017, Caroline Seger avait remporté trois titres avec les Fenottes (D1, Coupe de France, Ligue des champions) et disputé 26 rencontres après deux saisons au PSG. Retournée en Suède depuis la fin de son aventure lyonnaise, la défenseuse va enfin tirer sa révérence. A 39 ans, celle qui a disputé la finale des Jeux olympiques de Rio (2016) et de Tokyo (2021) a annoncé sa retraite sportive juste avant la quarantaine.

"Je t’écris pour te dire que c’est fini. Après avoir passé 34 ans ensemble, la décision n’a pas été facile à prendre, mais il est temps de passer à autre chose. C’était fait pour durer, mais ça n’a jamais été fait pour durer. Tu m’as fait vivre des moments merveilleux et difficiles, et tu m’as mis au défi à maintes reprises. Nous avons tout donné, et nous avons fait de notre mieux dans chaque situation. Tu as créé un espace sûr pour que je puisse m’exprimer, et tu m’as offert le plus beau cadeau qui soit : des amis pour la vie. Je suis tellement reconnaissante de ce que tu m’as apporté, de m’avoir rendue meilleure et de m’avoir appris que tout est possible. Adieu mon amour, il est temps d’entrer dans la légende", a écrit la joueuse sur son compte Instagram.

Avec 240 sélections avec la Suède, Caroline Seger s’est imposée comme l’une des légendes du football féminin. A elle désormais de profiter d’une retraite bien méritée.