À son avantage pendant une mi-temps comme l’OL, Rayan Cherki a pensé mettre son équipe sur la voie du succès avec un but de la tête. Une première dans sa carrière professionnelle.

Même lui n’en revenait pas au moment de sa célébration, comme s’il venait de se rendre compte de ce qu’il venait de se passer. Quand il est le pourvoyeur numéro 1 d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki a reçu une offrande de son capitaine du côté de Reims (1-1), samedi soir. Un centre venu de la gauche que le numéro 18 de l’OL a rangé au fond des filets de façon assez irréelle. Enfin, surtout pour lui. Pour la première fois de sa carrière, Cherki a marqué un but de la tête et ce fut assez réussi puisque le coup de casque n’avait rien à envier à celui d’un véritable buteur. Une tête décroisée afin de valider la très large domination lyonnaise pendant la première mi-temps.

Le baromètre de cette formation ?

Avec désormais 20 buts au compteur pour 153 matchs, l’international Espoirs n'a pas encore la panoplie d'un joueur offensif porté vers le but adverse. Cela reste l’un de ses axes de progression majeurs dans le but de devenir une véritable menace. Toutefois, il continue de monter un peu plus en puissance au fil des semaines et quand Cherki va, l’OL va généralement. Mais quand le jeune de Pusignan est moins influent, comme en deuxième mi-temps, cela se ressent aussi…