OL, Reims, Cherki, Sage… votre avis nous intéresse

Deux jours après le nul à Reims (1-1), votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre le visage séduisant de l’OL pendant 45 minutes, les entames de mi-temps ratées et le show Cherki, nombreux sont les sujets ce lundi.

À la différence de l’OL en retour de mi-temps, il n’y aura pas de retard à l’allumage ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Comme chaque semaine, l’équipe de TKYDG prendra l’antenne en direct à 19h pour une heure d’émission et de débat autour de l’actualité de l’OL. Il sera forcément question du nul lyonnais à Reims (1-1) et de ces deux points perdus. La faute notamment à un retour des vestiaires des plus compliqués et à une égalisation rémoise. Ce n’est pas la première fois que ce mal touche les joueurs de Pierre Sage, mais comment l’expliquer et comment y remédier ? C’est la question que Razik Brikh posera à ses deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale et que l’on vous pose également.

Des raisons d'être optimiste ?

Dans la seconde partie de l’émission, le dossier Rayan Cherki sera forcément ouvert une fois de plus. Avec une question simple : est-il le baromètre de cette formation lyonnaise qui rend 45 minutes de haut niveau quand le meneur marche sur l’eau et 45 autres moins consistantes quand il est plus effacé ? À l’heure où l’avenir du joueur lyonnais est incertain en raison des sanctions contre le club, le cas de Cherki va permettre de se diriger vers le troisième thème de cette émission : y a-t-il des raisons d’être optimiste ? Et si oui, lesquelles ?

