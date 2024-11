Mercato : l’OL regarderait du côté de la Suède

Malgré son interdiction de recrutement pour cet hiver, l’OL continuerait d’avancer ses pions pour des renforts futurs. L’un d’eux se retrouverait en Suède en la personne de Vince Osuji, défenseur du Kalmar FF.

À l’OL, l’heure sera avant tout de vendre plus que de recruter durant l’hiver. De toute façon, les dirigeants lyonnais n’auront pas trop le choix à compter du 1er janvier. En plus de forcer la main à réduire le train de vie du groupe lyonnais avec un encadrement de la masse salariale, la DNCG a empêché le club de pouvoir se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Les mouvements seront donc plus nombreux dans un sens que dans l’autre. Cela n’empêche pas la cellule de recrutement de s’activer en coulisses. Avec la nomination de Matthieu Louis-Jean comme directeur technique, Benjamin Charrier a pris le contrôle de la cellule, toujours en étroite collaboration avec "MLJ". L’objectif reste de trouver des joueurs abordables et de préférence jeunes afin de pourquoi pas espérer les voir exploser à l’OL et ensuite faire une belle plus-value. C’est notamment ce qui s’est passé avec Jake O’Brien la saison dernière. Vince Osuji suivra-t-il un jour la trajectoire de l’Irlandais ?

Plusieurs clubs sur le dossier également

Il est encore bien trop tôt pour le dire. Le défenseur ne fera peut-être jamais partie de l’effectif lyonnais, mais il plairait aux dirigeants de l’OL d’après Sportbladet, média suédois. À 18 ans, le Nigérian évolue au Kalmar FF avec qui il a été relégué en D2 suédoise. Néanmoins, cette descente a permis à Osuji d’enchaîner les rencontres et de taper dans l’œil de certaines écuries. En plus de l’OL, Chelsea, le Slavia Prague, le PAOK Salonique, le Stade de Reims ou encore Cincinnati en MLS seraient sur le coup pour ce joueur dont le contrat se termine en 2028.